Calcio/ In campo per il 25 aprile, la Samp di scena a Carrara: stasera c’è Serie B Social Club

Il campionato si ferma per la scomparsa di Papa Francesco, ma per la Serie B non c’è nemmeno il tempo di riposare che già ci si prepara per tornare in campo. Torna questa sera, giovedì 24 aprile, Serie B Social Club, che nel corso della sua puntata numero 35 analizzerà quanto accaduto nelle scorse ore, introducendo quello che sarà il prossimo turno di campionato, quello di domani, il 25 aprile.

Si parte alle 12.30 con lo Spezia, in campo a Frosinone dopo 24h di fuoco che hanno portato al secondo cambio proprietà nel giro di due mesi, poi alle 15 spazio al Pisa, in campo al Rigamonti contro il Brescia e alla sfida tra la Carrarese e la Sampdoria al Dei Marmi, altro scontro salvezza. Quintultima partita della stagione, ogni punto vale oro in questa fase, in cui si giocherà di fatto una volta ogni 4-5 giorni.

