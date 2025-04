Camogli: al “Sociale” doppio appuntamento con la Baistrocchi

Dall’Ufficio Stampa del Teatro Sociale di Camogli

Dopo il sold-out fatto registrare al Teatro Verdi di Sestri Ponente ed al Teatro della Gioventù, nel cuore di Genova, la Baistrocchi arriva al Teatro Sociale di Camogli con uno spettacolo doppio, alle ore 17:00 e alle ore 21:00, effettuato domenica 27 aprile. La storica Compagnia Goliardica Mario Baistrocchi, che da oltre un secolo, era il lontano 1913, porta in scena il divertimento e la satira, con il suo centododicesimo spettacolo dal titolo: ‘Belin…che pacco!’ anche nello storico teatro camoglino. Questo evento non è solo un’’ccasione di intrattenimento, ma anche un’importante iniziativa di beneficenza, cuore pulsante della Compagnia. Da ricordare che, la Compagnia, oltre che da studenti, è composta da ex studenti, ora grandicelli che, oltre al loro lavoro da professionisti (ci sono attualmente due ingegneri, un direttore di banca, un medico, un insegnate, un giornalista) dedicano parte della loro vita alla Baistrocchi con le prove che iniziano tra settembre ed ottobre e vanno avanti sino al debutto. Tutto è svolto in maniera volontaria e nessuno recepisce alcun compenso.

