Chiavari: “25 Aprile, perché è crollata la partecipazione al voto?”

Da Pino Lanata

25 aprile 1945 – 25 aprile 2025

In occasione dell’80° anniversario della “liberazione” mi permetto riportare una parte di uno scritto del 1976 dell’On.le Prof. Mario Ferrari Aggradi, in allora Presidente Nazionale dell’Associazione Partigiani Cristiani, tratto da un libro, che mio padre Dino (1916-1996) ha conservato con cura donatogli da un amico cacciatore, comandante partigiano in Val di Vara (purtroppo non ho il nome). Il titolo del libro è “Cattolici nella resistenza” e riporta l’idealità di Alcide De Gasperi e l’azione di Enrico Mattei.

