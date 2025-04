Coppia di fratellini tedeschi si perde sui sentieri, recuperati dopo due ore di ricerche con tutte le forze a disposizione in campo

Paura per una coppia di fratellini durante un’escursione tra Moneglia e Deiva Marina. I due bimbi, tedeschi di 8 e 10 anni, erano in gita con i genitori. Per un attimo si sono persi di vista, in prossimità della località Littorno, ed è scattato subito l’allarme per ritrovarli. Sulle loro tracce si sono messi immediatamente il Soccorso alpino, i Vigili del fuoco e le squadre del coordinamento intercomunale di Protezione civile di Deiva, Framura e Bonassola.

I bimbi sono stati rintracciati nella zona di Framura proprio da un volontario della Protezione civile della zona, dopo un paio d’ore di ricerche nel corso delle quali la conoscenza del luogo e della rete sentieristica ha consentito ai soccorritori di comprendere dove potessero essersi diretti i due bambini. Ed è proprio su quel tracciato che sono stati ritrovati, con grande sollievo da parte di tutti.

Dopo la notizia del ritrovamento, il primo cittadino di Framura Andrea Da Passano si è messo subito in contatto con i Carabinieri di Deiva Marina, che stavano coordinando le operazioni di ricerca con l’elicottero, mentre i droni del Soccorso alpino erano pronti ad alzarsi in volo.

