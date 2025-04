Due posti vacanti nel cda dello Spezia, con Roberts e Stillitano si torna a parlare di Follo

Un primo segnale che marca la differenza con il recente passato. Oltre alla necessaria due diligence, oltre allo sguardo dentro i conti dello Spezia Calcio, la nuova proprietà del finanziere Thomas Roberts ha approfondito il capitolo investimenti a breve e medio termine prima di decidere per il passo decisivo dell’acquisto. Con particolare attenzione sarebbe già stato studiato il capitolo legato al centro sportivo di Follo, per cui esiste un bando aggiudicato da cui non si torna indietro e che dovrà passare a una fase operativa già nel corso del 2025 una volta costruiti gli argini sul fiume Vara. Nuovi campi e nuove strutture per permettere alla prima squadra di allenarsi in un contesto adeguato e alla primavera di lasciare il centro sportivo Ferdeghini (in cui rimarrebbero tutte le squadre fino all’U17) e lavorare accanto ai “grandi”.

Il resto dei piani di Roberts e di Charlie Stillitano si conoscerà prossimamente, non prima di aver completato la squadra del consiglio di amministrazione. La prossima settimana si attende la convocazione dell’assemblea dei soci che dichiarerà decaduto il cda e distribuirà nel nuove cariche. Stillitano sarà presidente, Andrea Corradino il vicepresidente (la sua presidenza iniziata il 7 febbraio la più corta della storia aquilotta, 2008 escluso) e Andrea Gazzoli confermato ceo per la seconda volta. Ci sarebbero altri due posti vacanti. Potrebbe tornare nel board l’ad Nicolò Peri; di sicuro ci sarà almeno un uomo di Roberts e Stillitano che, per impegni di lavoro, frequenteranno raramente l’Italia.

