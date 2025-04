Elezioni comunali: individuati gli spazi riservati ai comizi e alle affissioni

Genova. La giunta comunale, su proposta degli assessori ai Servizi civici e alla Sicurezza, ha approvato la collocazione delle postazioni per la propaganda elettorale e la disciplina per lo svolgimento dei comizi elettorali sul territorio genovese in vista delle elezioni amministrative previste per domenica 25 e lunedì 26 maggio, con eventuale turno di ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 giugno.

Sono state collocate 50 postazioni per l’affissione dei manifesti di propaganda diretta su tutto il territorio cittadino.

» leggi tutto su www.genova24.it