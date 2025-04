Giornata mondiale contro la meningite, la Regione: “Vaccinarsi per proteggersi dalle forme più gravi”

Genova. Si celebra oggi, giovedì 24 aprile, la Giornata mondiale contro la meningite istituita per diffondere conoscenze e una sempre maggiore consapevolezza su questa malattia. La meningite è una malattia che colpisce le meningi, che sono le membrane che ricoprono e proteggono cervello e midollo spinale. È una malattia di origine infettiva causata da virus, batteri, miceti o protozoi. La forma batterica può dare origine a forme molto gravi, in particolar modo quando alla meningite si associa la sepsi meningococcica.

“La Giornata mondiale contro la meningite – spiega l’assessore alla sanità della Regione Liguria Massimo Nicolò – è un’occasione per ricordare quanto la prevenzione, e in particolare la vaccinazione, sia una risorsa preziosa per la tutela della salute pubblica. La Liguria ha scelto di ampliare ulteriormente l’offerta vaccinale, andando oltre quanto previsto a livello nazionale, proprio per garantire una protezione più estesa, soprattutto nei confronti dei ceppi di meningococco in crescita. Continuiamo a lavorare per una sanità pubblica sempre più vicina alle persone e capace di proteggere le fasce più fragili della popolazione. La meningite può avere conseguenze gravissime, ma oggi abbiamo gli strumenti per contrastarla in modo efficace”.

