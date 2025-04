“Il 25 Aprile, festa di tutti coloro che credono nella libertà, nella democrazia, nell’uguaglianza”

Da Nadia Molinaris

Anche quest’anno, mi martella un pensiero amaro: forse il mondo di oggi non è all’altezza della libertà che uomini e donne, come mio padre, ci hanno consegnato. Oggi basta un aggettivo fuori posto, una frase estrapolata, una bandiera agitata al vento sbagliato per accendere polemiche tanto vuote quanto rumorose. Rumore inutile, spesso generato da chi è troppo giovane o troppo fortunato per sapere davvero cosa significhi quella parola: libertà. E così si confonde l’assenza di contenuti con il diritto d’opinione.

» leggi tutto su www.levantenews.it