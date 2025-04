Il “sotterraneo dei tormenti” della Casa dello Studente, il viaggio nel cuore nero della storia di Genova

Genova. “Attraverso una porta, ai piedi della scala sinistra, in un sotterraneo, nudo, umido, gelido, intonacato di bianco lungo una ventina di metri, largo quattro, al centro, a sinistra, a un ramo laterale breve, c’è una sedia-lettuccio da infermeria. Il caporale che mi accompagna mi afferra, mi prende per i polsi che ho legato dietro la schiena, me li torce costringendomi a chinarmi verso terra“.

Queste le parole che accompagnano i visitatori della Casa dello Studente, dove, nei suoi sotterranei, durante l’occupazione tedesca di Genova della Seconda Guerra Mondiale, partigiani e oppositori politici venivano tradotto per essere interrogati dalla Gestapo – comandata da Friedrich Engel conosciuto anche come ”il Boia di Genova” – con l’aiuto dei collaboratori fascisti. Parole scritte da un testimone diretto che ha vissuto sulla sua pelle quella terribile esperienza, e oggi riportate all’interno del Museo della Resistenza Europea, che ha fatto dei “Sotterranei dei tormenti” un luogo simbolo di memoria per la storia della nostra città. E non solo.

