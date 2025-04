L’Anpi di Porto Venere: “Anche quest’anno il Comune organizza una commemorazione frettolosa. Siamo costretti a realizzare una celebrazione autonoma”

La sezione Anpi di Porto Venere informa i cittadini che domani, 25 aprile, alle 10.30 presso il monumento ai caduti dei giardini di Le Grazie, procederà ad una autonoma celebrazione dell’80esimo della Liberazione.

“Diversamente da quanto fatto in molti comuni della provincia e dell’intero Paese e nonostante le nostre espresse richieste – spiegano dal direttivo della sezione Anpi di Porto Venere – l’amministrazione non ha inteso, come già avvenuto nelle precedenti amministrazioni a guida Cozzani, coordinarsi con la sezione Anpi locale per l’organizzazione, né di concedere a un suo rappresentante di formulare un intervento. Avevamo sperato che l’ottantesimo anniversario, che nel nostro Comune coincide con la scomparsa degli ultimi testimoni diretti di quella “primavera”, potesse essere occasione di serena e unitaria commemorazione per tutti i cittadini che si riconoscono nei principi democratici che hanno portato alla scrittura della nostra Costituzione, e che hanno permesso al paese un lungo e florido periodo di crescita. Non ritenendo di accontentarci della stringata e frettolosa scaletta cerimoniale prevista dall’ente in questi anni, probabilmente calibrata per sminuire il valore simbolico della Liberazione, forse per richiesta di qualche componente “nostalgica” presente in maggioranza, a cui il sindaco Sturlese non ha potuto o saputo opporsi, e non potendo contribuire ad arricchire la cerimonia istituzionale, riteniamo quindi doveroso procedere spontaneamente e autonomamente a una nostra commemorazione. Tutti i cittadini sono invitati”.

