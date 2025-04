Pallanuoto M/ Euro Cup, la Pro Recco in finale con il Radnicki

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Waterpolo. Di Daniele Roncagliolo

Per la quinta stagione consecutiva la Pro Recco giocherà una finale europea: il pareggio nella vasca del Sabadell per 10-10, dopo il 16-6 dell’andata, permette ai biancocelesti di qualificarsi per l’ultimo atto di Euro Cup contro il Radnicki. L’andata si disputerà in Serbia il 10 Maggio, il ritorno sarà in Liguria il 24 Maggio: la Pro Recco, che nel 1993 e nel 2002 perse in finale contro Ujpest e Brescia, va a caccia della prima Euro Cup della sua storia.

