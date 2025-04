Rapallo. Il sindaco ordina: “Tagliate quel pino, è una minaccia”

Gli alberi crollano spessissimo come ben sanno i vigili del fuoco chiamati a liberare strade. Spesso causano danni; a volte uccidono. Tutti ricordano il recente caso della donna colpita da una palma a Genova, ma l’elenco è molto esteso. Spesso ambientalisti criticano l’abbattimento; ma è più importante la vita delle persone di quella degli alberi.

A Rapallo il sindaco Elisabetta Ricci ha ordinato ai proprietari l’abbattimento di un pino (indicato come marittimo, anche se negli ultimi anni è frequente il crollo di quelli domestici) in via privata Bozzo Costa in area pertinenziale del civico 59-2.

