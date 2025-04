Sampdoria, vigilia della partita con la Carrarese. Evani: “Campo difficile, il sintetico amplifica i problemi fisici”

Genova. Vigilia della trasferta a Carrara per la Sampdoria, che ha vissuto lo stop del campionato per la morte di papa Francesco come tante altre squadre.

“Era doveroso che tutto lo sport si fermasse con la perdita di un personaggio mondiale − commenta mister Evani in conferenza stampa − da una parte ci ha un po’ interrotto quello che era il ritmo delle partite, però dall’altra parte possiamo dire che abbiamo avuto più giorni per poter migliorare certi meccanismi, per lavorare sia sulla fase difensiva sia sulla fase offensiva e adesso c’è questa partita che diventa importante e fondamentale”.

