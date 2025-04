‘Santa’: “Saliti a 5 i giorni lutto, tre avrebbero lasciato fuori la festa della Liberazione”

Da Cesare Teppati, presidente Circolo Arci Culturale Polivalente Aps Santa Margherita Ligure

Non sarà più molto di moda, ma qualche precisazione di contesto storico aiuta a non farsi risucchiare nel pantano delle polemichette, cosa opportuna specie quando l’argomento è serio, o dovrebbe esserlo.

Quindi: vediamo cosa si può facilmente verificare nel caso della scomparsa dei Papi e relativo lutto nazionale.

In epoca repubblicana sono scomparsi sei Papi in carica più un pontefice emerito. Partendo da Pio XII, morto nel 58: presidente del consiglio Fanfani, ministro degli interni Tambroni. Non dei pericolosi bolscevichi, specie il secondo che qualche tempo dopo andrà al governo coi voti del MSI. Giorni di lutto nazionale: zero.

