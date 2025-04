“Storie partigiane”, a Tellaro un incontro con il fumettista Alberto Pagliaro

Sabato 26 aprile alle 18.00 la sede della Mutuo soccorso di Tellaro (Via della Pace n. 4) ospiterà “Storie partigianne”, incontro con il fumettista Alberto Pagliaro (Firenze, 1972), docente di Fumetto presso la Scuola internazionale di Comics di Firenze, che sarà intervistato da Daniele Pignatelli. Fumettista e illustratore, Pagliaro ha conseguito il diploma di Maestro d’Arte in Moda e Costume presso l’Istituto d’Arte di Firenze. Ha collaborato con le riviste Selen, Kaos, Shock Magazine, Baribal, Next Exit, Black, Blue, Maxim e Il Vernacoliere e dal 2000 pubblica fumetti per varie case editrici internazionali. Nel 2012 la pubblicazione da parte di Edizioni BD de I figli della schifosa – una storia partigiana e La mano, su testi di Philippe Thirault.

