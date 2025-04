Traghettopoli, viaggi gratis anche per Beppe Grillo e il figlio Ciro (che non sono indagati)

Genova. Un “meccanismo corruttivo impressionante”, che coinvolgeva, oltre a ufficiali della Capitaneria “strategici” per le compagnie, anche nomi come quello di Beppe Grillo. Anche il fondatore del Movimento 5 Stelle è finito nell’inchiesta soprannominata “Traghettopoli” sui biglietti gratuiti per i traghetti, insieme con il figlio Ciro e gli altri ragazzi imputati nel processo per il presunto stupro di una studentessa italo norvegese.

Né Grillo né il figlio sono indagati, è bene sottolinearlo, ma i loro nomi rientrano nel lunghissimo elenco dei presunti beneficiari di biglietti gratuiti in mano alla procura dopo le indagini delle Fiamme Gialle.

