Una camminata sulla Via dei Monti, da Borghetto a Levanto, per ricordare Paola Bellano

Domenica 4 maggio avrà luogo una camminata lungo la Via dei Monti da Borghetto di Vara dal piazzale della chiesa dell’Accola a Levanto in piazza della Loggia in ricordo di Paola Bellano recentemente scomparsa. “Paola è stata assessore e consigliere del Comune di Borghetto di Vara ma anzitutto l’animatrice del Circolo ACLI Cassana alla cui crescita, anche attraverso iniziative culturali, ha contribuito in modo determinante – spiegano dal Consorzio il Cigno che aderisce e organizza la giornata -. Ricordiamo anche il contributo dato con determinazione e passione al recupero della via bianca da Cassana a Bardellone che ricalca con alcuni adattamenti la Via dei Monti, sostenendo la necessità di una valorizzazione in chiave culturale e turistica dell’antico cammino medioevale. A lei si deve anche il recupero del tratto in sentiero che porta sulla cima del monte Castellaro di Cassana nell’ottica di salvaguardare una testimonianza importante della presenza ligure sul territorio”.

