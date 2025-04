Una passeggiata lungo i sentieri dell’Oasi Lipu di Arcola per scoprire la natura giocando

Domenica 27 aprile alle 15.30 presso il centro visite “D. Barcellone” dell’Oasi Lipu di San Genisio di Arcola di terrà l’iniziativa “Giochiamo in Oasi!”. In programma una passeggiata ludica sui sentieri dell’Oasi per scoprire la natura giocando. L’attività è rivolta a bambini dai 5 anni in su e famiglie. Consigliate calzature comode.

Evento a offerta libera; gradita la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni:

oasi.arcola@lipu.it / 349 0956080 (anche su whatsapp)

