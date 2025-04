25 aprile, Natale: “Ricordiamo anche sacrificio poliziotti deportati, da loro luminoso esempio attaccamento a valori democratici”

“Il 25 aprile ricordiamo anche il sacrificio degli esponenti della polizia di Stato deportati nei campi di concentramento dai nazifascisti. Il loro è stato un luminoso esempio di attaccamento ai valori democratici che hanno difeso anche a scapito della vita. Per impegni a livello regionale, non mi è stato possibile essere presente oggi alla Spezia, ma avrei sicuramente accompagnato Aned, Anpi, le associazioni della polizia e dei carabinieri che hanno deciso di staccarsi dal corteo per porgere un tributo alla lapide posta lungo via 20 settembre”. Lo dichiara in una nota Davide Natale, consigliere regionale e segretario del Partito democratico della Liguria.

