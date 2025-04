25 aprile, Piciocchi sul mancato invito di Salis: “Ma chi pensa di essere? Polemiche fuori luogo”

Genova. Riguarda la campagna elettorale la polemica sul 25 aprile a Genova, quest’anno illuminata dai riflettori nazionali grazie alla visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Prevedibili i fischi all’indirizzo di Piciocchi e Bucci in piazza Matteotti dopo il tradizionale corteo, meno prevedibile lo scontro politico di queste ore sul mancato invito di Silvia Salis alla cerimonia del teatro Ivo Chiesa col capo dello Stato. Una circostanza che il centrosinistra ha bollato come “sgarbo istituzionale” se non addirittura mossa elettorale. E in tardo pomeriggio, dopo una replica a caldo dai toni contenuti, arriva il comunicato al vetriolo del candidato sindaco del centrodestra.

“In questa giornata in cui ricordiamo il sacrificio di tanti partigiani trovo veramente fuori luogo le polemiche scatenate da Pd su M5s, su chiaro mandato della candidata della sinistra – risponde Piciocchi -. Premesso che il Comune di Genova è del tutto estraneo agli inviti che sono stati decisi dalla Prefettura, non si capisce a quale titolo la candidata rivendicasse il proprio diritto di intervenire alla commemorazione in teatro, riservata ai rappresentanti di istituzioni pubbliche, ai ragazzi delle scuole e a figure con riconosciuti meriti nel campo sociale e della cultura cittadina. Ciascuno ha il suo ruolo e non si può mancare di rispetto in questo modo alle istituzioni per manie di protagonismo, per narcisismo personale o per smodata ricerca di visibilità”.

