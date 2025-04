Assemblea azionisti Iren approva il Bilancio relativo all’esercizio 2024

In data odierna l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Iren S.p.A. ha approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024 di Iren S.p.A. e la proposta di destinazione dell’utile di esercizio pari ad Euro 212.507.129,19, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2025, come segue:

• Quanto ad Euro 10.625.356,46 pari al 5% dell’utile di esercizio, a riserva legale;

• Quanto ad Euro 166.909.495,67 a dividendo agli Azionisti, corrispondente ad Euro 0,1283 per ciascuna delle n. 1.300.931.377 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale della Società con la precisazione che le azioni proprie non beneficeranno del dividendo; il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal giorno 25 giugno 2025, con stacco cedola il 23 giugno 2025 e record date il 24 giugno 2025;

• In un’apposita riserva di utili portati a nuovo, l’importo residuo pari ad almeno Euro 34.972.277,06.

