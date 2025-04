Calcio dilettanti, è qui la festa? Dopo il Savona, domenica si possono chiudere gli altri cinque campionati

La prima squadra a festeggiare nella stagione 24/25 del calcio dilettantistico della nostra provincia è stato il Savona, vincitore del Girone B della Prima Categoria. Dopo la pausa pasquale, la penultima giornata dei campionati dall’Eccellenza alla Seconda Categoria potrebbe vedere scattare in contemporanea cinque festeggiamenti, di cui ben quattro che vedrebbero coinvolte squadre savonesi.

Il Millesimo in Promozione e la Veloce in Seconda Categoria sono le squadre più vicine alla vittoria dei rispettivi campionati. Ma anche il Celle Varazze in Eccellenza e la Baia Alassio in Prima Categoria potrebbero gioire. Il Cisano, invece, deve sperare di rimanere agganciato alla capolista Bordighera.

