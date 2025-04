Camallo morto in porto, dubbi sulla dinamica dell’incidente: la procura dispone una nuova perizia

Genova. La procura di Genova ha disposto una consulenza tecnica per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto lo scorso 18 dicembre in porto, in cui ha perso la vita il portuale Giovanni Battista Macciò.

Come è noto, Macciò è morto dopo essere stato travolto da una ralla guidata dal collega Patrizio Randazzo nel piazzale del terminal Pda di Pra’. L’ingegnere Filippo Bergani è stato incaricato di ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre l’anatomopatologa Francesca Fossati dovrà accertare le condizioni di Randazzo.

» leggi tutto su www.genova24.it