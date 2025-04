D’Angelo: “Il pari ci sta stretto, ora quattro partite e poi ci prepareremo per i playoff”

“La partita l’abbiamo fatta noi come normale che sia, la classifica dice che siamo più forti del Frosinone. Il secondo tempo ha visto un nostro predominio netto, il pareggio ci sta stretto ma il Frosinone ha fatto quello che doveva. Credo che sia la volta che è andata più in difficoltà da quando Bianco è arrivato, ha dato tanta compattezza”. Parla così Luca D’Angelo, poco dopo il pareggio dello Spezia sul campo del Frosinone, al termine di una gara che ai punti forse avrebbe potuto regalare una soddisfazione in più ai bianchi. “La squadra si allunga ogni tanto, prima eravamo più stretti e corti che è sempre stata la nostra forza. Siamo un po’ stanchi, è vero”.

Spezia tornato in campo dopo il turno annullato con il Cosenza, che ha fatto discutere e non poco: “Mi porti su un terreno che non vorrei affrontare. La priorità della decisione penso doveva essere quella di salvaguardare la regolarità del torneo, determinate partite un conto è giocarle a cinque dalla fine, un altro è giocarle all’ultima. Tante squadre, ovviamente non volendo, nessuno si sposterà, ma non hanno bisogno di fare la partita. Giocare il 28 la partita sospesa sarebbe stato la decisione giusta e non avrebbe inciso su nessuno. Quando sento parlare di decisioni economiche, di soldi: facciamo la Serie B, se uno fa il presidente di Serie B e non si può permettere due notti in più di albergo è meglio che non lo faccia il presidente”.

