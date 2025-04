Emanuele Corbani nuovo presidente di Acam Acque: “Un onore e un orgoglio poter ricoprire questo ruolo nella mia città”

“E’ un onore poter mettere la mia esperienza manageriale e di amministratore pubblico al servizio di un’azienda strategica per i cittadini, forte di una tradizione tecnico/gestionale maturata in oltre 100 anni di storia. Ed è inoltre per me motivo di orgoglio poter ricoprire questo ruolo nella mia città di origine, alla quale ho scelto di legare il mio intero percorso lavorativo. Un ringraziamento – conclude Corbani – agli azionisti per la fiducia, e a tutti i miei colleghi nelle esperienze lavorative e amministrative precedenti, per il contributo di idee, condivisione, e amicizia professionale che mi ha condotto fino a questo traguardo”.