Expo Fontanabuona: il 25 maggio l’inaugurazione ricordando tre illustri emigranti e le aziende leader della valle

Expo Fontanabuona e Valli del Levante verrà inaugurata in pompa magna domenica 25 maggio alle 16.30. Con una nuova filosofia: guardando al passato, ma puntando sul futuro. Addio a bancarelle con funghi secchi, salumi e formaggi emiliani. La regia sarà di Davide Rampello, che ha realizzato opere importanti per Rai e poi Fininvest. In questa 41ª edizione, visitabile fino al 28 maggio compreso, si ricorderanno in modo diverso tre illustri figli dell’entroterra che emigrarono nelle “Meriche” ottenendo un clamoroso e inatteso successo. Amedeo Peter Giannini ovviamente. Angelo Rossi nato nel 1878, fiorista, che fu eletto sindaco di San Francisco nel 1930 e rieletto fino al 1944: inaugurò il Golden Gate Bridge finanziato da Giannini, opera che ha una correlazione con il collegamento Fontanabuona-autostrada. La Filarmonica di Chiavari eseguirà la musica di Frank Sinatra, la cui madre nacque a Rossi di Lumarzo. E poi si guarderà al futuro: verranno presentati filmati di ditte della Fontanabuona leader nel mondo che poi verranno fatte conoscere agli studenti. All’inaugurazione saranno presenti anche i ragazzi dell’Istituto Marsano.

