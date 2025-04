Festa della Liberazione, Mattarella a Genova: “Non può esserci pace solo per alcuni, è sempre tempo di Resistenza”

Liguria. “Non ci può essere pace soltanto per alcuni, benessere per pochi, lasciando miseria, fame, sottosviluppo, guerre, agli altri. È la grande lezione che ci ha consegnato Papa Francesco. Ecco perché è sempre tempo di Resistenza, ecco perché sono sempre attuali i valori che l’hanno ispirata”. È il passaggio centrale del discorso che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, più volte interrotto dagli applausi del pubblico, ha tenuto a Genova, città scelta per celebrare l’ottantesimo anniversario della Liberazione in questo 25 aprile.

Dopo la commemorazione a Staglieno con la deposizione di una corona ai partigiani caduti, il capo dello Stato ha raggiunto il teatro Ivo Chiesa dove è stato proposto in prima assoluta un estratto dello spettacolo D’oro. Il sesto senso partigiano curato da Davide Livermore. Presenti in prima fila, oltre al vicesindaco reggente Pietro Piciocchi e al presidente della Regione Marco Bucci, anche il ministro della Difesa Guido Crosetto.

