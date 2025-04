Giannetti: “La storia non è negoziabile e non è soggetta a opinioni di parte. Lotteremo per impedire di sminuire i nostri valori fondanti”

Proprio nell’anno della ricorrenza dell’ottantesimo Anniversario della Liberazione dalla dittatura fascista e dall’occupazione nazista – forse non per caso – il 25 aprile scorre con un rumore di sottofondo, quello dei costanti e sempre più assidui tentativi di revisionismo storico e di negazione del sentimento antifascista che anima la nostra Costituzione.

Nel nome della sobrietà richiesta dal Consiglio dei ministri in virtù del lutto nazionale – il più lungo di sempre – per la morte del Santo Padre, si sono fatti largo striscianti e meschini tentativi di delegittimazione non solo della verità storica, ma anche del portato valoriale antifascista che in questi 80 anni si è creato, conservato, discendendo innanzitutto dalla Resistenza in tutte le sue sfaccettature.

