Genova. Un uomo di circa 60 anni è stato portato in ospedale in gravi condizioni in elicottero dopo essersi ustionato al viso e alle mani mentre bruciava delle sterpaglie nel suo giardino a Busalla.

È successo intorno a mezzogiorno del 25 aprile. L’uomo stava cercando di ravvivare il falò con un liquido infiammabile quando c’è stata una fiammata che lo ha investito.

