La prima volta di Bandinelli: “Sono felice, volevo sbloccarmi. Peccato per il palo di Salvatore”

Dopo quasi due anni, Filippo Bandinelli si sblocca in maglia Spezia. “Ci tenevo, finalmente è arrivato”, racconta in conferenza stampa il centrocampista, dopo il primo gol spezzino. “Per me è stata una bella emozione anche perché mi dovevo ancora sbloccare con questa maglia. Personalmente sono felice, rimane rammarico per il risultato. Sapevo di giocare su un campo difficile e ce l’abbiamo messa tutta. Partita complicata in cui non siamo riusciti a trovare l’episodio giusto per vincerla. Peccato per quel palo nel finale sulla punizione di Salvatore, però guardiamo il bicchiere mezzo pieno e andiamo avanti. Sappiamo che mancano ancora quattro partite, il campionato dice che abbiamo ancora da giocarci tanto. Siamo concentrati.”

Un pari che probabilmente chiude in maniera definitiva la corsa alla promozione diretta dello Spezia, ora pronto a concentrarsi sui playoff: “Sappiamo che attualmente il nostro obiettivo è quello di blindare il terzo posto, non possiamo nasconderci. Sappiamo di avere quattro battaglie e siamo pronti, abbiamo voglia di tenere il terzo posto e giocarci alla grande i play off”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com