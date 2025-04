La scuderia spezzina BB Competition alla Coppa Valtellina con Moreno Cambiaghi

BB Competition è pronta a supportare Moreno Cambiaghi sulle strade della Coppa Valtellina, appuntamento valido per il Trofeo Italiano Rally che il driver affronterà – nel fine settimana – affiancato da Giulia Paganoni. Il portacolori del sodalizio spezzino farà leva sulla conoscenza della Peugeot 208 Rally4, vettura schierata dal team Autotecnica 2, posta al centro di una programmazione sportiva rivolta al Trofeo Michelin Italia ed alla Coppa Rally di Zona 3. Una sfida dal sapore particolare, quella che attende Cambiaghi, atteso alla partenza della gara “di casa”.

L’evento inizierà le operazioni preliminari già venerdì con le ricognizioni sulle prove speciali, con vetture di serie, e il briefing serale per tutti i concorrenti. Sabato mattina termineranno le operazioni di allestimento del parco assistenza, che sarà ospitato tra Via Morelli e Via dell’Industria a Sondrio, mentre le verifiche sportive e tecniche sono in programma dalle 14:30 alle 18:45: sportive all’Oratorio Sacro Cuore e tecniche al parco assistenza. La gara, nel nuovo format, si svolgerà tutta alla domenica. Partenza alle 7:31, passaggio da Piazza Garibaldi a Sondrio e poi le prime tre speciali “Berbenno”, “Montagna” e “Castello”. Seguirà riordino ed assistenza, sempre a Sondrio, prima del secondo giro sulle medesime prove e nuovamente riordino e assistenza. L’ultimo giro vedrà invece una terza ripetizione di “Montagna” e “Castello” e quindi la spettacolare “Valmalenco Show” che porterà i piloti direttamente sulla pedana d’arrivo a Chiesa in Valmalenco in Piazza Ss. Giacomo e Filippo, previsto alle 18:30.

