La violoncellista Emma Biglioli domenica al bistrot Le Clarisse di Apolline

Domenica 29 aprile alle 11,30 il bistrot Le Clarisse di Apolline, situato all’interno degli Orti di San Giorgio, ospiterà la musicista Emma Biglioli in occasione del brunch domenicale. Il violoncello solo darà voce a pagine celebri della musica, spaziando da pezzi di classica a colonne sonore e altro ancora.

Nata alla Spezia, Emma Biglioli, dopo aver iniziato lo studio della chitarra classica con Maria Citterio nella scuola Suzuki di Sarzana, prosegue con lo studio del violoncello mentre frequenta la scuola media Silvio Pellico. Continua gli studi presso il Conservatorio G. Puccini di La Spezia e il Conservatorio A. Boito di Parma. Nel 2018 si laurea con lode all’Università di Parma in Lettere Moderne (laurea triennale) e nel 2022 si laurea con il massimo dei voti presso il Conservatorio L. Cherubini di Firenze (Biennio di Violoncello), nella classe del M° Lucio Labella Danzi. Vincitrice di premi e concorsi nazionali, dal 2019 fa parte del Florence Cello Ensemble; attualmente si dedica all’insegnamento del violoncello continuando la collaborazione con alcune orchestre e gruppi di musica da camera, tra cui l’Armos Cello Quartet e il Quartetto Tarab, dei quali è fondatrice.

Per il brunch verranno cucinati piatti tipicamente primaverili tra cui flan di asparagi e zucchine, insalata di finocchio selvatico, tomini freschi, torte salate, crepes dolci e salate e altre proposte tipiche di una colazione “tardiva”, accompagnata dalle note del violoncello di Emma.

Info e prenotazioni: 333-9572386

