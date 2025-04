L’omaggio ai caduti e il ricordo della Resistenza, le celebrazioni spezzine dell’80esimo della Liberazione

Questa mattina, come da tradizione, anche alla Spezia si sono svolte le celebrazioni dell’80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Alla cerimonia ha preso parte per la prima volta il prefetto Andrea Cantadori, mentre il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, impegnato a Genova per rappresentare la Provincia spezzina nel corso della visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha delegato l’assessore alla Sicurezza e alle Politiche sanitarie Giulio Guerri.

Il corteo delle autorità civili, militari e religiose ha iniziato dalla deposizione delle corone di fiori ai piedi del Monumento ai caduti di tutte le guerre, in Piazzale del Marinaio, da parte del prefetto, dell’assessore Guerri, dell’ammiraglio Cristiano Nervi, e del consigliere provinciale Marco Tarabugi.

Le celebrazioni sono proseguite in Via Santorre di Santarosa con la deposizione di una corona di fronte alla Lapide ai caduti partigiani della colonna Giustizia e Libertà, in Piazza Verdi, dove di trova la Lapide apposta sul Palazzo degli studi e, infine, al Monumento alla Resistenza ai Giardini pubblici, dove l’assessore Guerri ha pronunciato il discorso che riportiamo di seguito.

“Care cittadine, cari cittadini, autorità civili, militari e religiose,

rappresentanti del comitato provinciale unitario della Resistenza, associazioni partigiane, combattentistiche e d’arma,

Oggi, a ottant’anni dal 25 aprile 1945, celebriamo una giornata che ha segnato la rinascita dell’Italia: la fine dell’incubo della guerra, della feroce occupazione nazista, del buio del fascismo. È il giorno in cui è cominciata la nostra libertà, il primo passo verso la democrazia e la nascita della Repubblica che oggi ci unisce.

Ottant’anni dopo, questa giornata continua a essere un simbolo universale di libertà, pace e rinascita. Da allora, il 25 aprile non è solo un momento di memoria, ma la festa della nostra identità democratica, un richiamo potente alla coscienza collettiva.

Oggi dopo otto decenni continuiamo a onorare chi, con coraggio e sacrificio, scelse di resistere all’oppressione, per costruire un’Italia nuova, libera e giusta e per questo desidero ringraziare tutti coloro che anno dopo anno, insieme al Comune della Spezia, continuano a tenerne viva la memoria. Ricordiamo donne e uomini di ogni età e condizione sociale, che affrontarono con determinazione e con un profondo senso di umanità l’orrore del nazifascismo e scelsero di resistere quando il prezzo della libertà sembrava insostenibile, dimostrando che il coraggio può accendere la speranza anche nei momenti più bui.

Affermarono con forza il diritto alla dignità personale lottando, per noi, contro ogni forma di violenza e persecuzione.

La Resistenza fu un moto popolare diffuso, che coinvolse intere comunità, lavoratori, studenti, religiosi, contadini, militari e civili. Alcuni combatterono armati nelle zone montuose della Val di Vara e della Val di Magra, altri disobbedirono in silenzio, nascondendo fuggiaschi, rifiutandosi di collaborare, dicendo semplicemente no. E proprio per questo, la Resistenza fu e resta patrimonio di tutti coloro che scelsero di schierarsi dalla parte della giustizia, senza distinzione.

