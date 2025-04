Maggio è il mese delle “Vele d’Epoca dell’Alto Tirreno”

Torna dal 22 al 25 maggio 2025 alle Grazie di Porto Venere, nel Golfo della Spezia, “Le Vele d’Epoca dell’Alto Tirreno – Trofeo Valdettaro”. La manifestazione è organizzata dalla Lega Navale Italiana Sezione della Spezia insieme alla Sezione Velica della Marina Militare, con la collaborazione tecnica dell’ASD Forza e Coraggio e il supporto del Cantiere Valdettaro, dove verrà ospitata la cena equipaggi di sabato sera. Tra venerdì e domenica si correranno tre regate, una in più rispetto alla scorsa edizione. Parteciperanno gli yacht d’epoca, classici, tradizionali e la Classe 5.50 Stazza Internazionale, che regaterà su un campo di regata a loro dedicato. Anche quest’anno si svolgerà una veleggiata di Vele Latine, organizzata dall’Associazione Vela Tradizionale, con equipaggi provenienti da tutta Italia. Il Cantiere della Memoria ospiterà una mostra di opere dell’ex Nostromo dell’Amerigo Vespucci Adriano Gandino, dedicata ai 90 anni di Marivela e al rientro dal giro del mondo della nave più bella del mondo.

VELE D’EPOCA ALLA SPEZIA, SALGONO A TRE LE GIORNATE DI REGATA

Torna dal 22 al 25 maggio 2025 alle Grazie di Porto Venere, nel Golfo della Spezia, una delle più importanti manifestazioni dedicate alle vele d’epoca, già nota in passato con il nome di “Le Vele d’Epoca nel Golfo”. Al suo secondo anno con la nuova denominazione di “Le Vele d’Epoca dell’Alto Tirreno – Trofeo Valdettaro” è stata aggiunta una giornata di regata, che fa salire a tre il numero delle competizioni che si correranno nel Golfo dei Poeti tra venerdì 23 e domenica 25 maggio. Per il secondo anno consecutivo la regia

dell’evento, nato nel 2019 a cura del Comitato Circoli Velici del Golfo insieme all’AIVE (Associazione Italiana Vele d’Epoca) e al CIM (Comitato Internazionale del Mediterraneo), è passata al Comando Interregionale Marittimo Nord della Marina Militare, meglio noto come Marina Nord. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Porto Venere e realizzata con il contributo del solo Valdettaro Group, che offrirà la tradizionale cena equipaggi di sabato 24 maggio all’interno del cantiere.

