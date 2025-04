Malore mentre sta facendo un’immersione, uomo di 60 anni muore in Baia Blu

Un malore fatale, che lo ha colto mentre stava facendo un’immersione e non gli ha lasciato scampo. E’ morto così, intorno alle 12 di oggi, un uomo di circa 60 anni, che si trovava nelle acque di fronte alla Baia Blu, nel comune di Lerici.

L’uomo, dotato di bombole, è stato colpito da un arresto cardiocircolatorio e l’intervento della Guardia costiera prima e dei militi della Pubblica assistenza di Lerici e del personale del 118 poi non è stato sufficiente per salvargli la vita.

Sul posto si sono portati anche i Carabinieri, che hanno avviato le pratiche del caso, compresa la verifica dei documenti dell’imbarcazione rimasta all’ancora davanti alla spiaggia e dalla quale sembra che si fosse tuffato l’uomo.

