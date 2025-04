Orlando: “Difendere e riaffermare il sacrificio di tanti uomini e donne per la Liberazione”

“La città che nel 1945 si liberò senza l’aiuto degli alleati. Il presidente Mattarella ha ricordato oggi a Genova l’attualità della Resistenza affermando che è sempre tempo di Resistenza. Questo concetto è tanto più valido oggi, quando i valori e i principi che si affermarono grazie al moto della Liberazione sono messi più o meno esplicitamente in discussione. Il sacrificio di tante donne e tanti uomini necessita di un impegno per la sua difesa, per la sua riaffermazione. Ripetiamo con il presidente Mattarella: è sempre tempo di Resistenza”. Così sui social l’ex ministro del Lavoro ed esponente Pd Andrea Orlando, che ha partecipato questa mattina alla cerimonia per la Festa della Liberazione a Genova.

