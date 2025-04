Pallanuoto, il Lerici sport conquista la certezza matematica del primo posto nel girone

Dopo aver conquistato con oltre un mese d’anticipo l’accesso ai playoff, il Lerici Sport approda alla sicurezza aritmetica del primo posto nel girone 1 della Serie B maschile nazionale di pallanuoto, quando mancano un paio di turni alla fine della “regular season”. Questo il frutto della vittoria nella battaglia in casa dell’Imperia, terminata 9 a 8 per i coccodrilli lericini. Il resto lo fa il miglior bilancio negli scontri diretti con le due inseguitrici più immediate. Un risultato che però non significa promozione diretta, ma il miglior piazzamento nella griglia dei playoff. Questo il tabellino di Imperia-Lerici:

IMPERIA – LERICI 8 – 9

PARZIALI: 2-3 / 2-2 / 3-2 / 1-2.

RN IMPERIA: Valenza, Ravoncoli, Cipriani, Rocchi 1, Tambuzzo, Marano, Lencueglia 1, Corso 4, Rombo, Agostini 1, Taramasco, Cesini 1, Di Lionardo, Parolini.

LERICI SPORT: Cavo, Avvenente, Iaci, Telara 1, Casazza 2, Barrile 1, Virdis 1, Casagrande, Italiani, Gatti 2, Menicocci 2, Giusti, Torquato.

ARBITRO: Zondoni.

