Pesca: “Settore dimenticato e crisi della mano d’opera”

La mano d’opera nel settore pesca sembra in crisi. I motivi sono molteplici e si fanno discendere innanzitutto dalla normativa europea a cominciare dal fermo biologico e all’incentivazione a rottamare i pescherecci, cosa che accade per altro da decenni. Dallo stesso richiamo della nautica che ha trasformato pescatori in marinai. “La pesca – dice un operatore del settore – è il più bel mestiere del mondo, lo si è praticato da sempre, ma oggi le regole restrittive e anche il rispetto della posidonia più che del lavoro dell’uomo fanno desistere i giovani”.

Per altro è significativo il fatto che non sia facile trovare bagnini, baristi o camerieri, tutti lavori che obbligano a turni nei fine settimana. Ma neppure in edilizia è facile reperire giovane mano d’opera.

