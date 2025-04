Porto di Savona/Vado, Causa (Fit-Cisl): “Grazie a noi i lavoratori della Coop Bazzino riacquisiranno la propria dignità e il lavoro”

Savona/Vado. Danilo Causa, responsabile di Fit Cisl Savona, commenta l’esito della commissione consultiva dell’Autorità di Sistema Portuale che ieri è stata chiamata a valutare e mettere ai voti la delibera che doveva decidere l’attività che dovrà svolgere la Coop Bazzino all’interno del porto di Savona e Vado nel 2025.

“L’Autorità portuale ha nuovamente presentato la delibera come quella del 2024 dove già gli precludeva alcune attività, che ha sempre fatto come lo scarico delle auto dai Containers, ora svolte dall’articolo 17 – ricorda Causa – A breve arriverà un altro traffico di auto nuove, che verranno scaricate in banchina e, con una targa prova, dovranno essere portate da degli operatori all’esterno ai clienti che l’avevano ordinata. Questo servizio per noi doveva essere svolto dalla Coop Bazzino, poiché dopo che l’auto veniva scaricata in banchina, l’operazione portuale era finita. E’ come un containers che viene scaricato dalla nave e caricato sul rimorchio di un camion per essere trasportato all’esterno: stessa cosa avrebbe dovuto fare un’operatore della Coop, attaccare targa prova all’auto, entrare nell’abitacolo e guidarla fuori dal porto al luogo di destinazione indicato dal cliente”.

