Porto Venere, decine di cittadini alla cerimonia dell’Anpi: “Non avremmo avuto spazio nel programma del Comune”

La sezione Anpi di Porto Venere ha organizzato autonomamente rispetto all’amministrazione comunale le celebrazioni per l’80esimo anniversario dalla Liberazione. I cittadini di Porto Venere sono accorsi numerosi, circa un centinaio, e hanno ascoltato con commozione e partecipazione gli interventi.

Il presidente della sezione locale dell’Anpi, Saul Carassale, ha spiegato bene cosa è successo nei giorni scorsi e cosa ha portato il consiglio direttivo a prendere la decisione della celebrazione separata.

“Questa scelta ci è sembrata obbligata perché nella celebrazione istituzionale non ci sarebbe stato spazio per un intervento dell’Anpi in quanto, come scritto dalla segreteria del sindaco in risposta a una nostra richiesta, “i tempi erano contingentati””.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com