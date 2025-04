Raccolta differenziata a Savona, in via Paleocapa un gazebo di FdI: “Pronti ad ascoltare le istanze dei cittadini”

Savona. Domani sabato 26 aprile a partire dalle 9.30 i rappresentanti del coordinamento di Fratelli d’Italia di Savona allestiranno un gazebo in corso Italia (angolo via Paleocapa) per “ascoltare tutti i cittadini a riguardo della difficile questione del passaggio alla raccolta differenziata porta a porta”.

“Come già più volte abbiamo evidenziato contestiamo, essenzialmente, il metodo e ancor più il fatto che l’amministrazione di fronte a ripetuti appelli per apportare modifiche più consone alle esigenze dei cittadini continui a tirar dritto per la propria strada. Abbiamo firmato la mozione condivisa fra tutte le forze di opposizione che verrà portata e discussa nel consiglio comunale che si terrà il 30 aprile 2025. Auspichiamo a tal proposito la massima partecipazione dei cittadini”.

