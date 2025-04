Rapallo: Fiera dell’Agricoltura di Santa Maria, un successone

Da Paolo Castagneto, presidente Liguri Antighi – I Rapallin

Grande soddisfazione per la nostra presenza alla 50 esima fiera dell’ Agricoltura che si è tenuta oggi a Santa Maria del Campo. Il tema che abbiamo proposto ” Antica attrezzatura per il lavoro rurale” è stato molto apprezzato dai visitatori. Un grazie al Comitato Ponte Nuovo che ci ha invitati e supportati per la struttura espositiva.

Un grazie di cuore all’ amico e socio fondatore Franco Besaccia, appassionato cultore, che ha gentilmente messo a disposizione parte della sua collezione di materiale agricolo utilizzato dai nostri avi.

Grazie dell’ incoraggiamento al Sindaco Dott.ssa Elisabetta Ricci ed al Presidente del Consiglio Comunale Avv. Mentore Campodonico.

» leggi tutto su www.levantenews.it