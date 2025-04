Sampdoria in zona Serie C, Evani: “Preparato per evitare i contropiedi e invece fatto il contrario”

La Sampdoria perde 1 a 0 in casa della Carrarese e a quattro giornate dal termine si trova al penultimo posto insieme ad altre quattro squadre. Una sconfitta maturata al termine di una prestazione negativa in cui nei 90′ l’unica azione degna di nota è stata la punizione sulla traversa di Niang. Solo nel recupero i blucerchiati hanno spinto con convinzione, colpendo un palo con Oudin. La cosa grave è che per tutto il primo tempo la Carrarese ha trovato praterie, specialmente sul lato destro della Sampdoria, in contropiede. E una squadra che si deve salvare non può subire un goal da calcio d’angolo a favore come quello che ha incassato oggi la Samp.

Mister Alberico Evani parte proprio dall’episodio del goal segnato da Torregrossa al 6′: “Un posizionamento sbagliato su un calcio d’angolo a favore e un contrasto in cui non siamo stati decisi. Così abbiamo preso un contropiede che potevamo evitare. Sono le piccole cose che fanno la differenza”.

