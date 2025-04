Tonfo Samp, gioia Carrarese. La Cremo abbatte il Mantova e va a -4 sullo Spezia

In un pomeriggio sportivamente terribile per la Sampdoria che perde 1-0 a Carrara sotto i colpi di Torregrossa e ora si ritrova terz’ultima in classifica con la necessità di fare tre punti già a partire dalla prossima contro una Cremonese che non pare avere nessuna intenzione di abbandonare la rincorsa al terzo posto. I grigiorossi vanno sotto 1-0 allo Zini ma alla lunga piegano la resistenza relativa di un Mantova, leone al Martelli ma effimero quando viaggia. Un 4-2 significativo per i ragazzi di Stroppa che sembrano aver trovato nuova linfa dopo la squalifica di Vasquez, il giocatore più rappresentativo della squadra. Con questa vittoria limati due punti allo Spezia (56 vs 60) che riprende con merito per due volte il Frosinone allo Stirpe: ora la luce tra le due squadre è di quattro punti e alla penultima (e non all’ultima di campionato vista l’assai discussa decisione di spostare la 34esima in fondo) c’è lo scontro diretto al Picco. Nel mentre lo Spezia riceve la Salernitana che batte in scioltezza il Cosenza e si rilancia per una salvezza senza spareggio e, come detto, la Cremo va a Marassi. Poi Aquile a Reggio Emilia molto probabilmente senza tifosi e Lombardi al cospetto del promossissimo Sassuolo. E dopo lo scontro diretto lo Spezia chiuderà al Picco col retrocesso Cosenza, la Cremo andrà a Pisa contro i nerazzurri già in serie A. Ci sarà modo di seguire l’evolvere del tutto ma intanto nelle altre gare di oggi il Modena sbanca Bari, la Reggiana batte il Cittadella. In coda è una bagarre incredibile con, al momento, cinque squadre a 35 punti e Salernitana un punto sopra. Stasera 20.30 Cesena-Sassuolo. Domenica chiudono il turno Catanzaro-Palermo e Sudtirol-Juve Stabia. Tutte in contemporanea, alle 20.30 del 13 maggio, le gare della 34^ rinviate per la morte di Papa Francesco.

