Turismo: Portofino e Camogli gettonatissime; ma ovunque grandi presenze

Il tempo ha messo giudizio e i turisti sono arrivati: in treno, in auto, in pullman, in barca. Si fermeranno presumibilmente fino a mercoledì; i più fortunati protrarranno la vacanza fino al ponte del Primo Maggio. Non si conoscono le percentuali delle camere occupate negli alberghi; tantomeno nelle case-vacanza, ma certamente sono quest’ultime ad attirare il maggior numero di ospiti. Traffico impossibile, posteggi introvabili, assenza di infrastrutture. Ma va bene così. Turisti e gitanti ovunque anche se le località più gettonate sono Portofino e Camogli dive le Ferrovie servono a richiesta anche il biglietto per raggiungere San Fruttuoso. Battelli turisti e spiagge come si suole dire “prese d’assalto”.

Nelle foto di Consuelo Pallavicini la spiaggia di Camogli

