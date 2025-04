Un muro di turisti in attesa dei treni per le Cinque Terre

Un muro di turisti sul binario, in attesa del Cinque Terre Express. E’ l’immagine che si poteva vedere questa mattina alla stazione ferroviaria della Spezia centrale, dove centinaia e centinaia di passeggeri hanno preso d’assalto i treni diretti verso Levanto, con l’obiettivo di trascorrere una giornata alle Cinque Terre.

I ponti primaverli baciati dalle belle giornate, quindi, rimangono da segnare in rosso sul calendario perché il turismo di prossimità non fa eccezioni: tra Pasqua e il 1° maggio le Cinque Terre rimangono un must, overtourism o non overtourism.

