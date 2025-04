Nella serata di ieri, intorno a mezzanotte, il titolare di un bar del centro città ha contattato il 112 per segnalare la presenza di un uomo in stato di alterazione alcolica che creava disturbo all’esterno del locale.

Gli agenti della Polizia di Stato si sono recati rapidamente sul posto, ma l’uomo rifiutava di essere identificato, opponendosi e minacciando i poliziotti. A seguito degli accertamenti l’uomo, un 33esnne di origine straniera, è stato arrestato per resistenza e lesione a

pubblico ufficiale. Questa mattina nel corso dell’udienza direttissima l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto.

L’articolo Alza troppo il gomito e disturba i clienti fuori da un locale, poi si rifiuta di fornire le generalità e se la prende coi poliziotti proviene da Città della Spezia.

