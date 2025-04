Amnesty International presenta “Il genocidio di Israele nella striscia di Gaza”

Lunedì 28 aprile 2025 alle ore 17.30 presso SUNSPACE in via Sapri 68 a La Spezia, sarà presentato

il rapporto di Amnesty International sul genocidio di Israele contro la popolazione palestinese nella

striscia di Gaza intitolato: “Ti senti come se fossi un subumano”. Dopo i saluti istituzionali di Valentina Bosello vice responsabile di Amnesty International Liguria, interverranno: Grazia Careccia, vicedirettrice per il Medio Oriente e l’Africa del Nord di Amnesty International; Tina Marinari, coordinatrice campagne di Amnesty International Italia; Stefania Novelli, presidente Arci La Spezia. A moderare l’incontro sarà Roberta Della Maggesa, giornalista caporedattrice de La Nazione.

Dopo il presidio che si terrà alle ore 17.00 in piazza Mentana, organizzato dalla Rete Pace e Disarmo Spezzina, in cui si parlerà della situazione nella strisci di Gaza, le persone raggiungeranno SUNSPACE dove alle 17.30 sarà presentato il rapporto di Amnesty International con la cornice della mostra fotografica “Qui resteremo”. La cittadinanza è invitata a partecipare. Le ricerche effettuate da Amnesty International hanno rinvenuto sufficienti elementi per concludere che Israele ha commesso e sta continuando a commettere genocidio nei confronti della popolazione palestinese nella striscia di Gaza occupata. L’organizzazione internazionale per i diritti umani ha lanciato un appello che si può firmare on line. Nel testo dell’appello sono indicate le informazioni di seguito riportate. “L’Italia sta attivamente fornendo a Israele aiuti militari avanzati e tecnologie che potrebbero costituire“complicità nel genocidio”, il che è proibito dalla Convenzione sul genocidio.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com