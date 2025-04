“Cammini di Libertà” a Calice per ricordare la Resistenza

In occasione dell’80° anniversario della Resistenza, Calice al Cornoviglio organizza una giornata speciale all’insegna della memoria e della natura. Domenica 27 aprile si terrà “Cammini di Libertà – Calice e la Resistenza”, un’escursione lungo i sentieri storici dell’Alto Calicese per onorare il sacrificio di chi ha combattuto per la libertà.

La giornata inizierà alle ore 9:30 a Calice Castello, con una commemorazione presso la piazza del Leone, davanti al monumento ai caduti. Alle 10:00 partirà l’escursione: un percorso di circa 9 km e 429 metri di dislivello positivo, che toccherà antichi sentieri, ponti medievali e borghi suggestivi come Terruggiara, il “paese fantasma” di Feletto, Vicchiello e il Paese di Villagrossa.

