Chiavari intitola il campo sportivo di via Gastaldi a Enrico “Richin” Sannazzari

Venerdì 2 maggio, alle ore 12, si svolgerà la cerimonia di intitolazione del campo comunale di via Gastaldi a Enrico Sannazzari, conosciuto da tutti come “Richin”, primo capitano dell’Entella.

Alla cerimonia saranno presenti anche i familiari di Sannazzari che lo scorso settembre, durante la Festa dello Sport, hanno donato al Comune di Chiavari la celebre “Tessera n.1” dell’Entella, datata 13 novembre 1919.

Enrico Sannazzari, soprannominato “Asso di Picche” nacque a Chiavari il 1° novembre 1895 e fu non solo uno dei primi calciatori, ma anche il primo a fare goal. Oltre ad essere uno dei fondatori nel 1914 della squadra “Entella Foot-Ball Club”, partecipò attivamente alla scelta dei colori biancocelesti in omaggio alla divisa della nazionale argentina dell’epoca. Ha legato tutta la propria vita alla storia dell’Entella anche quando partì per il Perù, dove trascorse l’ultima parte della sua vita, e morì a Lima il 19 marzo 1975.

